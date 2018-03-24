Какую обувь носят «ангелы» Victoria’s Secret и при чем тут куклы Барби и Coca-Cola

После ежегодных пышных шоу Victoria’s Secret мир обычно обсуждает прекрасных участниц показа, фасоны их белья, а также музыкантов и знаменитостей, пришедших на показ. За пределами внимания остаются другие важные детали — например, босоножки, которые Victoria’s Secret не производит сама, а поручает это другим дизайнерам. Скажем, в 2014 году супермодели ходили по подиуму в туфлях от молодого лондонского дизайнера Софии Вебстер.

К 33 годам британка создала узнаваемый стиль, который многое перенимает у поп-культуры, завоевала любовь звезд (ее обувь носят такие модные иконы, как Рианна Сара Джессика Паркер , Анна Делло Руссо и Мирослава Дума) и представила несколько остроумных коллекций — и вот самые крутые из них.

София Вебстер — выпускница Королевского колледжа искусств и престижного Колледжа Кордвейнера. На создание необычных туфель ее вдохновляют этнические принты, музыка и путешествия, а также творчество японской художницы Яёи Кусамы (самая дорогая художница мира, которая живет в психиатрической лечебнице). Судя по ее громким коллаборациям, это действенный рецепт вдохновения.

1. Victoria’s Secret

Публикация от SOPHIA WEBSTER (@sophiawebster)

3 Дек 2014 в 5:39 PST В 2014 году во время традиционного показа Victoria’s Secret Fashion Show модели выходили на подиум в обуви, которую специально для шоу сделали София Вебстер и Николас Кирквуд, у которого она первое время работала ассистенткой.

Кирквуд представил золотые сандалии с камнями Swarovski, а Вебстер — причудливые высокие босоножки, похожие на ботфорты. Одну из пар украшал узор в виде крыльев — таких же, как за плечами моделей.

2. Barbie

В 2015 году София Вебстер создала коллекцию в ярко-розовом цвете совместно с производителем игрушек Барби. Это были не только кукольного вида туфли на каблуках с крылышками феи, но и спортивные слипоны, и босоножки на плоском ходу. Всего было сделано девять пар — шесть взрослых и три таких же детских, чтобы мама и дочка могли одеться одинаково.

По словам Софии, самым волнующим и «глубоко личным» для нее стало то, что при ее участии кукла Барби впервые получила обувь без каблуков. Кроме туфель, дизайнер разработала для Barbie лимитированную коллекцию кукол.

Вероятно, маркетологов Barbie привлекла первая коллекция Вебстер, попавшая на Неделю моды в Лондоне: на презентации под названием «Добро пожаловать в игрушечный домик» модели предстали в образах кукол в коробках.

Во время последней недели моды в Лондоне Вебстер представила уже вторую коллекцию, сделанную совместно с Coca-Cola. Впервые компания сотрудничала с дизайнером в 2015 году — так были созданы туфли с принтом в виде газированного напитка.

Вебстер уже тогда говорила, что ей безумно нравится погружаться в наследие знакового бренда и черпать из него вдохновение.

На этот раз вещи получились нарочито роскошными: на каблуках туфель и босоножек, а также на клатчах появился логотип Coca-Cola, сотканный из тысяч кристаллов. Полная блеска коллекция под названием «Мне не нужно манго для танго» посвящена танцам: в раннем детстве София занималась бальными танцами, и ее очаровывали броские сверкающие костюмы, призванные привлечь внимание судей на выступлениях.

Потом девушка увидела австралийскую романтическую комедию 1992 года Strictly Ballroom («Строго по правилам», или «Танцы без правил»), ставшую ее любимым фильмом. В одном из главных моментов счастливые герой и героиня танцуют под гигантским ярко освещенным рекламным щитом Coca-Cola. Эти кадры и легли в основу настроения новой коллекции.

Для показа команда Вебстер даже воссоздала запомнившуюся ей сцену с помощью профессиональных исполнителей латиноамериканских танцев. От видео исходит примерно такой же дух волшебства, как от предновогоднего ролика Coca-Cola, где ярко украшенные грузовики мчатся по дороге под песню «Праздник к нам приходит».

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