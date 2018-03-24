Зендая выпустила линию одежды для полных

Недавно Зендая (Zendaya) решила: пора двигаться вперед и продолжать исполнять свои мечты!-летняя актриса сообщила поклонникам о запуске собственной линии одежды. Девушка подготовила капсульную коллекцию вместе с брендом Boohoo.

Но покупатели остались не вполне довольны: хотя Зендая обещала, что размеры представленной одежды будут варьироваться от-го до-го (т.е. от-го до-го по европейскому стандарту), на деле все оказалось немного иначе.

«Очень обидно, что в коллекции Зендаи нет одежды больших размеров. Почему?», — написала одна из поклонниц актрисы в.

Однако Зендая достойно вышла вышла из сложившейся ситуации. Девушка увидела твит потенциальной покупательницы и ответила, что «большие размеры раскупили так быстро, что они уже перестали отображаться на сайте».

Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, приятно осознавать, что Зендая не рассчитывает только на девушек модельной внешности и считает, что каждая из дам достойна выглядеть стильно. А во-вторых, если одежда так быстро исчезла с прилавков, значит, Зендая является своего рода законодателем моды и девушки всех возрастов и размеров с удовольствием следуют ее примеру.

Красота и толерантность уже потихоньку спасают мир!