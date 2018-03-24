Нарисовались: Джоан Смоллс и Жанель Монэ с яркими акцентами в макияже

Комментирует арт-директор школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова:

«Акцент на нижнем веке — новый и очень популярный тренд в макияже глаз, который обе девушки использовали на свой лад. Если Жанель нанесла голубой карандаш с оттенком металлик на все нижнее веко, то Джоан просто прокрасила слизистую синим кайалом. Следует отметить, что этот элемент гораздо гармоничнее сочетается с красным цветом помады — как в случае с Джоан — и немного проигрывает на фоне помады цвета фуксии.

Жанель учла тренд на склеенные ресницы, которые вошли в моду в этом сезоне, но в тандеме с объемной прической в стиле 60-х они выглядят слегка старомодно. Крупный, тщательно уложенные локоны делают Жанель немного старше.

Что касается губ, яркие насыщенные оттенки красного очень идут девушкам с загорелой кожей. Жанель следовало бы подобрать либо более приглушенный оттенок, либо сделать фуксию немного темнее. Кроме того, у певицы очень плохо прокрашена форма губ, цвет слегка размыт. Фуксия предполагает очень четкий контур, а в данном случае «грязное», неаккуратное исполнение придает образу неряшливости.

Девушки превосходно подчеркнули скулы и природную густоту и красивую форму бровей, а современный образ Джоан еще и отлично дополнен изящным каффом и слегка небрежной укладкой с выбивающимися прядями.

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Итог: пальма первенства отдается Джоан благодаря интересному прочтению модного тренда. Сочетание голубого и розового в образе Жанель не совсем подходит к ее яркой внешности и смуглой коже».