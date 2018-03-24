Barbour: с новой курткой в новый сезон

Barbour — это британский бренд одежды, который имеет за своей спиной большую и яркую историю. В этой истории место нашлось и военным, и байкерам, и рок-звездам, и даже членам королевской семьи Туманного Альбиона.

Не стоит удивляться: куртки от Barbour давно стали культом (в хорошем смысле слова) для мужчин, которые решили выбрать брутальную и практичную одежду вместо скучного гардероба менеджера. Другими словами, Barbour совсем не про галстуки, ровненькие рубашечки, идеально выглаженные брюки. В этом бренде больше раскрыты такие качества, как свобода и независимость. Причем куртки от Barbour являются классикой, которая всегда срабатывает. Это не сиюминутная мода, а традиция. Но даже традиция и классика не стоит на месте, особенно если речь идет о таком серьезном бренде, как Barbour. Поэтому мы и видим от них инновационную технологию «сухого вощения» в новом сезоне. Сухое вощение не уступает обычному вощению, но благодаря нему изделие становится более легким. То есть ты получаешь полноценную куртку с восковой пропиткой, но вощить ее потребуется меньше, да и облеченный вариант легендарной куртки — это как раз то, что тебе нужно этой весной. Посмотри видео и сразу поймешь, о чем речь. https://www.youtube.com/watch?v=s3ME9vRLijg Вообще, стоит подробнее остановиться на качестве курток Barbour. Итак, технология производства заточена под то, чтобы ты всегда выходил сухим из воды. Опять же вернемся к вощению: воском пропитывается не только внешняя часть куртки, но и внутренняя. Поэтому можно не бояться дождя — тело останется сухим. Но у этой куртки есть и другие преимущества. Например, взгляни на вельветовый воротник. На ощупь он очень мягкий, однако его качественные характеристики — износостойкость и практичность. Молнию куртки тоже обычной не назовешь. Она сделана двухсторонней (для удобства скольжения), не ржавеет и имеет кольцо. Да и сами зубья не маленькие.

Вместительные карманы куртки имеют клапан, защиту от воды (специальные петельки, которые отталкивают воду). Их углы закруглены специально: так карманы прослужат гораздо дольше. К слову, карманы очень теплые, поэтому когда на улице холодно, ты будешь очень рад, что Barbour так хорошо продумали конструкцию карманов. Кстати, о холоде: у куртки есть теплая подкладка. Ее можно снять, если она не требуется. А можно пристегнуть — делается это через внутреннюю молнию. Все очень просто. Есть у куртки и съемный капюшон, который декорирован шотландской клеткой. Капюшон можно не только снимать, но еще и регулировать по объему — таким образом твоя голова тоже будет защищена от ветра и дождя.

Однако если ты хочешь, чтобы твоя куртка Barbour не теряла своих превосходных качеств на протяжении долгих лет, тебе надо научиться ее вощить. Это не сложно, но делать это следует ежегодно. Вощение делится на несколько этапов, начнем:

Ты должен помыть куртку Здесь все просто. Берешь губку, смачиваешь ее холодной водой и протираешь внешнюю сторону куртки. Не нужно использовать мыло, горячую воду и уж тем более стиральную машину. Если засунешь вощеную куртку в стиралку, то испортишь ее навсегда (просто удалится восковое покрытие, а это плохо).

Потом расплавь воск Теперь тебе надо взять банку с воском — лучше бери Barbour Wax Thornproof. Этот воск специально создавался для курток Barbour. Сними с банки крышку и помести емкость в кастрюлю с горячей водой. Пусть воск размягчится. Когда доведешь его до жидкой консистенции, то можешь приступать к следующему этапу.

Начни вощить куртку Опять же берешь губку, с помощью которой распределяешь воск по всей поверхности куртки. Не забудь про складки, швы, карманы. Вельветовый воротник меж тем протирать воском не нужно, как и внутреннюю сторону куртки и карманов.

Высуши куртку С помощью фена высуши куртку. Это необходимо для того, чтобы воск распределился равномерно и хорошо пропитал ткань.

Дай куртке отдохнуть Наконец, последний этап, который потребует от тебя меньше всего усилий. Дай отдохнуть куртке. Для этого достаточно просто повесить ее в теплое место на ночь. Лучше, если рядом не будет другой одежды, ведь с куртки может падать лишний воск.

Готово! Твоя куртка приведена в боевую готовность. Купить вощеную куртку Barbour →