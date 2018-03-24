Настасья Самбурская — о моде: «Стиль „бомжа“ завоевывает все больше сердец»

Настасья Самбурская регулярно сталкивается с критикой. Пользователи Сети время от времени пишут негативные комментарии в Instagram актрисы. На что-то Самбурская отвечает, что-то игнорирует, а что-то сразу блокирует. Но несколько часов назад Настасья решила высказать подписчикам свое мнение относительно модных тенденций, ведь и стильные look'и актрисы порой вызывают вопросы у ее фолловеров.

— пишет Настасья.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Также Настасья не обошла вниманием вопрос женственности. Актрису не раз обвиняли в мужественной фигуре, которая у нее появилась после упорных занятий спортом. Самбурская поставила точку в этом вопросе.

А ты согласна с мыслями Настасьи?

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Фото:Instagram