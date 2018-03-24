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Настасья Самбурская — о моде: «Стиль „бомжа“ завоевывает все больше сердец»
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Настасья Самбурская — о моде: «Стиль „бомжа“ завоевывает все больше сердец» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Настасья Самбурская регулярно сталкивается с критикой. Пользователи Сети время от времени пишут негативные комментарии в Instagram актрисы. На что-то Самбурская отвечает, что-то игнорирует, а что-то сразу блокирует. Но несколько часов назад Настасья решила высказать подписчикам свое мнение относительно модных тенденций, ведь и стильные look'и актрисы порой вызывают вопросы у ее фолловеров.
— пишет Настасья.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Также Настасья не обошла вниманием вопрос женственности. Актрису не раз обвиняли в мужественной фигуре, которая у нее появилась после упорных занятий спортом. Самбурская поставила точку в этом вопросе.
А ты согласна с мыслями Настасьи?
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Фото:Instagram
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