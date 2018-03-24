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Красный, белый, голубой — выбирай себе любой!
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Красный, белый, голубой — выбирай себе любой! 

Собака 58 минут назад
Фото: Собака
Цветочные костюмы для вечеринок, свитшоты поверх платьев, кружевная парка для прогулок под солнцем — в коллекциях «Кенгуру» миксуют все! Весна пришла! — если не на улице, то в новых коллекциях салона для детей и будущих мам «Кенгуру». Красный, белый, голубой, а еще ярко-зеленый, нежный лавандовый солнечно желтый дизайнеры замиксовали в ультрапозитивные образы, предусмотрительно уравновесив элегантность и романтику бодрым спортшиком и четкой геометрией. Корифеи моды предлагают ни в чем себе не отказывать и модницам в «интересном положении» (все тренды сезона уместились в буквальном смысле в ярких коллекциях специализированных брендов одежды для будущих мам Pietro Brunelli и Attesa), и мамам-фэшиониста,. Vivetta, Markus Lupfer, MSGM, 120%Lino увлеклись остромодной флористикой. А у Erica Cavallini, P. A. R. O. S. H., TwinSet, Victoria Andreyanova готов сборник рецептов правильной многослойности.
Салон для детей и будущих мам «Кенгуру», Limerance FC, Воеводина ул., 8, (343) 269-3377; keng.ru
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