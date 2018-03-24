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Императрица: Белла Хадид укуталась по шею в золотые пайетки для обложки японского Vogue
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Императрица: Белла Хадид укуталась по шею в золотые пайетки для обложки японского Vogue 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
За плечами Беллы Хадид уже не одна обложка для Vogue, но такого образа, пожалуй, у модели еще не было. Для майского выпуска японской версии глянца 21-летняя красотка предстала в образе императрицы. На обложке Белла запечатлена в золотом наряде. Внутри номера Хадид не менее прекрасна. Вот она запечатлена с массивным украшением на шее в платке на голове. Волевой взгляд со стрелками придает образу модели особый шарм.
Пока в Сети появился лишь один образ Беллы из новой фотосессии, но поклонники Хадид уже в полном восторге. В комментариях к снимку они отмечают, что модель прекрасно вписалась в образ волевой императрицы и передала нужную атмосферу.
А как тебе Белла в Vogue?
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Фото:Instagram, Vogue
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