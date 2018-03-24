Нюша показала экстремальное мини

Певица Нюша опубликовала в Инстаграме кадр со съемок модного журнала, для которых стилисты выбрали певице откровенный наряд.

На снимке Нюша появилась в коротком топе телесного цвета с рюшами и очень короткой белой юбке с воланами. «Вот оно — настроение. Всем спасибо большое», — прокомментировала снимок певица и отметила всех специалистов, которые помогли создать ей привлекательный образ.

Фанаты заметили, что на снимке длинноногая красотка выглядит очень эффектно, и наверняка будет смотреться еще лучше на страницах глянцевого журнала.