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Нюша показала экстремальное мини
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Нюша показала экстремальное мини 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Нюша опубликовала в Инстаграме кадр со съемок модного журнала, для которых стилисты выбрали певице откровенный наряд.
На снимке Нюша появилась в коротком топе телесного цвета с рюшами и очень короткой белой юбке с воланами. «Вот оно — настроение. Всем спасибо большое», — прокомментировала снимок певица и отметила всех специалистов, которые помогли создать ей привлекательный образ.
Фанаты заметили, что на снимке длинноногая красотка выглядит очень эффектно, и наверняка будет смотреться еще лучше на страницах глянцевого журнала.
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