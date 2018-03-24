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В Екатеринбурге бодибилдерши дефилировали в бикини и вечерних платьях: смотрим самые горячие фото
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В Екатеринбурге бодибилдерши дефилировали в бикини и вечерних платьях: смотрим самые горячие фото 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге проходит одно из самых ярких событий в российском бодибилдинге и фитнесе — Кубок Яшанькина. На него приехали участники со всей России, чтобы побороться за призовые места в разных категориях. Как рассказали E1.RU организаторы, одной из самых зрелищных номинаций стала фитмодель: накачанные красотки дефилировали в вечерних платьях и бикини.
— У нас была категория пляжный бодибилдинг — мы выбирали 15 лучших, фитнес-бикини, после этого было дефиле фитмодель в вечерних платьях, а ещё сегодня мы будем выбирать Мисс фитнес Екатеринбург, — рассказала организатор Наталья. — В соревнованиях принимают участие как любители, так и профессионалы. Зрители очень бурно реагируют: все болеют, выкрикивают имена своих любимых участников.
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