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Экстремально похудевшая Юлия Снигирь прячет фигуру под стильным клетчатым платьем-пальто
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Экстремально похудевшая Юлия Снигирь прячет фигуру под стильным клетчатым платьем-пальто 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Бренд MUZA — это история одной дружбы и результат объединения творческих сил актрисы Василисы Кузьминой и стилиста Оксаны Он. Идентичное восприятие таких фундаментальных понятий, как «созидание», «вдохновение» и «стиль» сформировало идеологию бренда: сознательный отказ от разделения коллекций по сезонам. Презентация дебютной коллекции, посвященной писателю и поэту Даниилу Хармсу, прошла в формате литературных чтений. Актрисы Маруся Фомина, Анфиса Черных, Мария Шумакова, Полина Виторган и другие прочли стихотворения и отрывки из произведений Хармса. Девушки были одеты в образы из дебютной коллекции.
Также на вечере присутствовали: Маруся Фомина, Наталья Бардо, Маруся Зыкова, Александр Рогов, Расим и Алла Акперовы, Изета Гаджиева и другие. Среди пришедших на мероприятие была и Юлия Снигирь. Актриса облачилась в платье, которое выгодно расставляло акценты на ее фигуре. Дело в том, что в последнее время поклонники Снигирь заметили, что она сильно похудела. Пользователи Сети настоятельно просят Юлию набрать вес.
А как тебе кажется, стоит ли набирать вес Юлии или она и так прекрасна?
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Фото:пресс-служба/Виктор Бойко
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