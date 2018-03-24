Экстремально похудевшая Юлия Снигирь прячет фигуру под стильным клетчатым платьем-пальто

Мария Шумакова, Бренд MUZA — это история одной дружбы и результат объединения творческих сил актрисы Василисы Кузьминой и стилиста Оксаны Он. Идентичное восприятие таких фундаментальных понятий, как «созидание», «вдохновение» и «стиль» сформировало идеологию бренда: сознательный отказ от разделения коллекций по сезонам. Презентация дебютной коллекции, посвященной писателю и поэту Даниилу Хармсу , прошла в формате литературных чтений. Актрисы Маруся Фомина, Анфиса Черных Полина Виторган и другие прочли стихотворения и отрывки из произведений Хармса. Девушки были одеты в образы из дебютной коллекции.

А как тебе кажется, стоит ли набирать вес Юлии или она и так прекрасна?