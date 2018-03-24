Давно не виделись: Меган Фокс пришла на презентацию в джинсах и кружевном боди

Актриса Меган Фокс вышла в свет впервые за долгое время. Из дому ее выгнала не жажда светской жизни, а необходимость презентовать собственную линейку белья, которую она создала для бренда Forever 21. Сейчас Меган выступает амбассадором этого бренда.

Для презентации она выбрала образ, который одновременно можно назвать и casual и вечерним: казалось бы, простые синие джинсы были украшены бархатным бантом, а праздничности облику красавицы придало кружевное боди. Образ завершили завитые легкими локонами волосы и яркий мейкап.

Меган Фокс

Надо сказать, что облегающее полупрозрачное боди позволило рассмотреть прекрасную фигуру мамы троих детей. Не удивительно, что бренд Forever 21 выбрал в качестве своего лица именно Меган Фокс!

Редкий кадр: Меган Фокс показала свою маму и младшего сына (фото)

Недавно ее спросили, надевает ли она кружевные бельевые комплекты для своего мужчины, она ответила категорично: «нет». По словам актрисы, она наряжается в первую очередь для себя: «Я думаю, что смысл нижнего белья заключается в том, чтобы помочь женщине чувствовать себя уверенно».

Напомним, что разработкой нижнего белья Меган занимается уже не первый год — с тех пор, как перестала сниматься в кино (о своем отношении к Голливуду она рассказала в недавнем интервью).

Полтора года назад Меган родила третьего ребенка и с тех пор стала реже появляться на публике. Фотографам лишь иногда удается запечатлеть актрису, когда та вместе со своей семьей выходит на прогулку или за покупками.