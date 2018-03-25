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Меган Фокс в кружевном боди и скинни джинсах представила собственную коллекцию соблазнительного белья
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Меган Фокс в кружевном боди и скинни джинсах представила собственную коллекцию соблазнительного белья 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
На презентации Меган появилась в соблазнительном черном кружевном боди, джинсах скинни с бархатным ремнем и в черных лакированных туфлях. Завершали образ сексуально растрепанные волосы и алая помада.
«Cпасибо всем, кто пришел сегодня в Forever 21. Мне так жаль, что не все, кто стоял в очереди, смогли со мной сфотографироваться. Никто из нас не ожидал, что придет так много людей. Честно, я вам очень признательна», — написала астриа в Instagram.
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Фото:Global Look Press, Instagram
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