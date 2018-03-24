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Привет из 90-х: «Мисс Россия 2017» Полина Попова надела слишком короткую юбку
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Привет из 90-х: «Мисс Россия 2017» Полина Попова надела слишком короткую юбку 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
«Мисс Россия 2017» Полина Попова
Фото: архивы пресс-службы
В Москве состоялось открытие нового корнера марки профессиональной декоративной косметики M. A. C, где проходил мастер-класс арт-директора марки Бальтазара Гонсалеса Пинеля. Основные тренды в макияже весна/лето 2018 и бьютихаки визажист показывал на Полине Поповой — мисс России 2107. Макияж получился превосходный, а вот как выглядит самая красивая девушка России, разберет наш эксперт по моде.
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Довольно предсказуемый наряд: черный он и есть черный. Праздничности в образ вносит полупрозрачная блузка. Но меня лично смущает низ. Экстремально короткая юбочка в обтяжку — привет из старых-добрых безвкусных 90-х, с которыми современная гламурная молодежь сохраняет тесную связь. Мини — это, конечно, привлекательно и соблазнительно, а мини с блестками — совершенно по-русски. Но такой красотке можно и не задумываться о стиле: она же модель и носит гордое звание «Мисс Россия 2017». Поэтому тут, видимо, куда важнее длинна ног, а не чувство стиля.
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