Привет из 90-х: «Мисс Россия 2017» Полина Попова надела слишком короткую юбку

Фото: архивы пресс-службы

В Москве состоялось открытие нового корнера марки профессиональной декоративной косметики M. A. C, где проходил мастер-класс арт-директора марки Бальтазара Гонсалеса Пинеля. Основные тренды в макияже весна/лето 2018 и бьютихаки визажист показывал на Полине Поповой — мисс России 2107. Макияж получился превосходный, а вот как выглядит самая красивая девушка России, разберет наш эксперт по моде.

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Довольно предсказуемый наряд: черный он и есть черный. Праздничности в образ вносит полупрозрачная блузка. Но меня лично смущает низ. Экстремально короткая юбочка в обтяжку — привет из старых-добрых безвкусных 90-х, с которыми современная гламурная молодежь сохраняет тесную связь. Мини — это, конечно, привлекательно и соблазнительно, а мини с блестками — совершенно по-русски. Но такой красотке можно и не задумываться о стиле: она же модель и носит гордое звание «Мисс Россия 2017». Поэтому тут, видимо, куда важнее длинна ног, а не чувство стиля.