«Оригинально»: 155-киллограмовая Тесс Холлидей примерила образ куклы

32-летняя пышнотелая Тесс Холлидей предстала перед поклонниками в необычном виде. Женщина, которая ломает стереотипы о том, как должна выглядеть модель, решила показать себя в образе куклы. Не все пользователи соцсетей остались в восторге от увиденного, так как слишком уж разительно внешность знаменитости отличается от общепризнанных стандартов красоты.

Знаменитая модель plus-size Тесс Холлидей опубликовала новые снимки в своем микроблоге, за которым следят 1,5 миллиона подписчиков. На фото можно увидеть, что красавица позировала в откровенном кружевном боди красного цвета, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Тесс, вес которой составляет около 155 килограммов, показала себя в оригинальном виде. Ей сделали прическу — волосы завили и украсили розовым бантом, который красовался на макушке. Яркий макияж и красочный антураж дополнили образ куклы, который представила Холлидей.

Многие подписчики позитивно отреагировали на новые публикации модели. Они оставили большое количество комплиментов и «лайков» к снимкам нестандартной модели Тесс. Но далеко не всем по душе бодипозитив, который пропагандирует Холлидей: «Класс, такая классная, куколка». «Мда… Габаритная она, странный образ». «Без одежды нельзя на улице появляться, мое мнение». «Пышная женщина, мне не нравится».

«Оригинально, больше ничего не могу сказать, примерила боди — вообще огонь». «Она такая яркая! Не похожа ни на кого, восхищаюсь». «Чем тут восхищаться, демонстрацией нездорового тела?» «Очень крупная, неужели несколько центнеров не приходило ей в голову сбросить?» «Мне нравится, лицо очень красивое, тело — на любителя».

На днях Тесс Холлидей показывала откровенное фото — она запечатлела себя в постели. Все желающие могли любоваться ее формами, которыми она очень гордится. Звезда призывает людей любить собственные тела и радоваться жизни, несмотря на наличие лишних килограммов.