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Что такое пландж?
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Что такое пландж? 

Я Покупаю 58 минут назад
Фото: Я Покупаю
До XVII века никто даже не задумывался о создании специальной одежды для купания — люди плавали либо нагишом, либо в нижнем белье или вообще в своей повседневной одежде. Но культура и этикет диктовали свои правила, и в XIX веке появились первые купальные костюмы для женщин: платье, чулки и шапочка. В 20-х годах XX века купальник приобрел привычный нам вид.
Пландж — это разновидность слитного купальника, который имеет глубокий вырез спереди и сзади. В разных моделях глубина выреза варьируется, например, сзади он может быть намного больше, чем спереди.
Обычно пландж надевают для отдыха на пляже, фотосессий и других мероприятий, где не требуется особая активность. С ним можно надеть аксессуары в виде подвесок или длинные серьги, чтобы визуально удлинить шею.
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