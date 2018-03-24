Что такое пландж?

До XVII века никто даже не задумывался о создании специальной одежды для купания — люди плавали либо нагишом, либо в нижнем белье или вообще в своей повседневной одежде. Но культура и этикет диктовали свои правила, и в XIX веке появились первые купальные костюмы для женщин: платье, чулки и шапочка. В 20-х годах XX века купальник приобрел привычный нам вид.

Пландж — это разновидность слитного купальника, который имеет глубокий вырез спереди и сзади. В разных моделях глубина выреза варьируется, например, сзади он может быть намного больше, чем спереди.

Обычно пландж надевают для отдыха на пляже, фотосессий и других мероприятий, где не требуется особая активность. С ним можно надеть аксессуары в виде подвесок или длинные серьги, чтобы визуально удлинить шею.

Agent Provocateur

Ted Baker

Pimkie

Stella McCartney

Выберите свою форму купальника:

Халтер

Буркини

Балконет