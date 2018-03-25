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Блестящий тюль, огромный бюстгальтер и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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Блестящий тюль, огромный бюстгальтер и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Марина Кравец Не советуем надевать под черные полупрозрачные вещи белое нижнее белье. Марина Кравец решила продемонстрировать грудь в белом большом бюстгальтере под прозрачным черным топом. Смотрелось это, прямо скажем, так себе. Да еще и дело было на премьере детского мультфильма. Джордин Джонс Восемнадцатилетняя актриса Джордин Джонс как бы намекнула, что она уже совсем взрослая, и пришла на премьеру фильма в прозрачном мини-платье из тюля, похожего на старомодную занавеску в блестках и рюшах. Куинн Шепард У Куинн Шепард получился полный комплект — и белое бюстье под прозрачным платье, и кружева с люрексом, и какие-то оборки, кусками покрывающие платье… Такое ощущение, что платье это пару лет в пыльном шкафу ела моль. Джорджи Флорес Розовая кофточка из детского отдела и брюки с вывернутым поясом — Джорджи Флорес смотрелась на дорожке трогательно и смешно. Как будто Джорджи спокойно слушала Бритни Спирс в своей комнате, а ее зачем-то привезли позировать фотографам. Грета Гервиг А вот Грета Гервинг выглядела как сотрудница бухгалтерии, на досуге практикующая БДСМ. Кожаная трапециевидная юбка с длинным ремнем, украшенным золотыми кольцами, лишила Грету талии, а велюровая болотная водолазка смотрелась так, как будто протерлась под рукавами. Вишенка на торте — стильная, по задумке автора, укладка, похожая на грязные растрепанные волосы. Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор слишком увлеклась пропагандой бодипозитива и естественной женской красоты. И хотя актриса старалась, богемного шика в итоге не получилось. Укладка в стиле «мои волосы растрепал морской ветер» больше напоминала «я только что проснулась, поэтому такая растрепанная и опухшая». А платье, похожее на простыню, было мятым и прибавляло лишние килограммы. Кристен Белл Странное платье Кристен Белл трудно поддается описанию. Может, его сшили юные ученицы в кружке кройки и шитья. А возможно, актриса готовится к роли печального Пьеро в несуразной одежде. Джина Гершон Джина Гершон спрятала стройную фигуру под черными бесформенными тряпками, но и этого ей показалось мало. На шею актриса накинула огромный мятый серый платок с необработанными краями, похожий на половую тряпку. Фото: globallookpress, starface
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