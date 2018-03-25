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Какие джинсы выбрать на весну: заимствуем идеи у самых стильных звезд
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Какие джинсы выбрать на весну: заимствуем идеи у самых стильных звезд 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Валерия выбирает укороченные модели джинс, Кендалл Дженнер — широкую модель из очень светлого денима. Кьяра Ферраньи предпочитает boyfriend-джинсы взамен узким skinny. Белла Хадид выбирает модные в этом сезоне укороченные джинсы-клеш с необработанным краем.
Широкие модели являются трендом несколько сезонно, но, несмотря на это, многие звезды всё равно предпочитают узкие skinny-джинсы: Алеся Кафельникова выбрала модель в черно-белую клетку, а Наталья Рудова и Алена Шишкова — классические черные skinny.
Стандартные однотонные джинсы — это слишком скучно. Анастасия Решетова и Кристина Саркисян разбавили образ джинсами с милитари принтом, Регина Тодоренко выбрала boyfriend-джинсы с лампасами в виде более темного денима, Джиджи Хадид — джинсы со вставками из светлого денима.
Холодная погода не мешает Ольге Бузовой, Маргарите Мамун и Насте Кудри носить джинсы с дырками. Но они явно уступают по оригинальности Соне Есьман с её необычными джинсами, мерзнуть в которых в теплой Барселоне ей явно не пришлось.
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Текст: Мария Махова
Фото: Instagram.com
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