«А я сплю в таком»: в Сети обсудили помятый топ Ксении Бородиной

Выход Ксении Бородиной на концерт Ольги Бузовой в модном бордовом топе не оценили ее подписчики. Дело в том, что этот предмет гардероба немного помялся под жакетом телеведущей.

На днях популярная телеведущая Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым сходила на концерт Ольги Бузовой. Девушка от души веселилась на мероприятии, танцевала и даже подпевала своей коллеге по шоу «Дом-2». Однако гораздо интереснее пользователям соцсетей показалось обсудить одежду Бородиной, а не ее неожиданное появление на концерте Бузовой. Напомним, что ранее Ксению упрекали в том, что она не пришла поддержать Ольгу на ее сольный концерт в Москве. На что Бородина ответила, что они коллеги, но не друзья. Для выхода в свет Ксения выбрала темные брюки, бордовый шелковый топ в бельевом стиле и атласный жакет. При этом топ немного помялся, что не осталось незамеченным внимательными подписчиками Бородиной в Инстаграме. Кроме того, большинство комментаторов не оценило модную деталь гардероба, решив, что топ очень напоминает пижаму или ночную сорочку.

«Выглядит довольно мило, но я бы постеснялась выходить в люди в пижаме» «Вечно мятые вещи, а еще публичное лицо» «Небрежно выглядит одежда, слегка мятая даже, но все равно неприятно смотреть» «А я сплю в таком, не знала, что можно в свет выходить» «Звезда космического масштаба и в мятой пижаме»

Спустя некоторое время Ксения шутливо ответила своим модным критикам, что впредь постарается носить с собой утюг, лишь бы они были спокойны. «Ткань шёлк имеет свойство мяться и оставлять слегка заметные складки. Но моих подписчиков не провести, слегка заметные складки, для них, как сметанка для кота, чтобы это облизать со всех сторон. В следующий раз возьму с собой утюг обязательно, чтобы вам спокойней за меня было», — заявила Бородина.

Кстати, Ксения совсем недавно затрагивала тему негатива в комментариях под публикациями знаменитостей. Ей очень не нравится, что сейчас в интернете настало время «хайпа и грязи».