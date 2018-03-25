В Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии

Потру, 25 марта / Синьхуа / — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.

Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.

Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.

Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.

Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.

Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.

Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.

Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.