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В Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии
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В Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.
Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.
Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.
Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.
Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.
Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.
Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.
Потру, 25 марта /Синьхуа/ — В субботу в Порту завершилась 42-я по счету неделя моды в Португалии.
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