С чем носить модные легинсы, чтобы не выглядеть вульгарно?

Свитер oversize

Свитер The Row, легинсы Irfe, сумка Tom Ford, ботильоны Dries Van Noten Подобный вариант подойдет не только стройным девушкам, но и девушкам с типом фигуры «яблоко». Легинсы подчеркнут их стройные ноги, а объемный верх поможет скрыть проблемные зоны. Когда станет теплее, свитер можно заменить джемпером с V-образным вырезом либо толстовкой. Дополните образ длинной подвеской — это визуально вытянет силуэт и создаст акцент, если легинсы и свитер приглушенных цветов.

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цена: от 8 450 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58 Свитер Orange Barbour в Trolls,

цена: от 8 450 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58 Вариант с толстовкой можно завершить кедами или кроссовками. Отличным дополнением станет как рюкзак, так и модная поясная сумка или сумка кросс-боди. Если вы хотите создать образ в стиле casual, подойдут ботинки челси, ботильоны или ботфорты. Клетчатая или полосатая рубашка

Рубашка Saint Laurent, легинсы Elizabeth and James, сумка Saint Laurent, броги Burberry Этот вариант похож на предыдущий, потому что рубашка должна прикрывать бедра. Вы можете носить ее как самостоятельный верх или создать вертикальную линию, дополнив комплект футболкой в тон легинсов, а рубашку оставить расстегнутой, что визуально сделает вас выше. Можно создать дерзкий образ, если наденете грубые ботинки и застегнете рубашку на пуговицу выше положенной. У вас получится аутфит для прогулок, если в качестве аксессуаров выбрать шляпу и челси. Серая клетчатая рубашка от интернет-магазина одежды и белья VISÀVIS станет идеальной парой однотонным легинсам. Модель из струящейся вискозной ткани имеет свободный силуэт, спущенную линию плеча и рукава 7/8, дополненные застежкой на петли и пуговицы.

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Рубашка в клетку VISÀVIS, цена: от 1 499 руб.,

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Платье

Платье Opening Ceremony, водолазка Dolce&Gabbana, легинсы Le Kasha, ботильоны Saint Laurent, сумка Kingston Drive Легинсы могут стать альтернативой плотным колготкам, тогда их стоит сочетать с легким платьем. Выбирайте струящиеся шифоновые модели с цветочным принтом. Если хотите добавить драматизма, то наденьте легинсы, выполненные из экокожи. Из обуви подойдут ботильоны или ботинки на устойчивом каблуке. Легкое платье с крупным цветочным принтом от дизайнера Маши Горячевой составит отличное сочетание легинсам. Горловина платья украшена шарфом, длинные рукава имеют манжеты на пуговицах.

Платье от Маши Горячевой, цена: от 18 000 руб.

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Где: бутик дизайнерской одежды Masha Goryacheva

Телефон: +7 (987) 955-06-55 Сайт: mashagoryacheva.ru Удлиненный пиджак

Пиджак Dries Van Noten, футболка Iro, легинсы Irfe, сумка Valentino, лоферы Pertini Для такого комплекта нужен пиджак, который будет прикрывать бедра. Прямой крой и посадка буквально как с мужского плеча будут идеальным вариантом. Талию можно подчеркнуть акцентным ремнем и дополнить образ парой лоферов. Смокинг

Смокинг Haider Ackermann, шелковый топ Alexander McQueen, легинсы Saint Laurent, сумка Saint Laurent, ботильоны Sergio Rossi Для вечернего варианта необходимо сделать акцент на материале, из которого выполнены легинсы (экокожа или замша). С обычными моделями нужен запоминающийся верх, например, удлиненный смокинг с атласными лацканами. Также важны аксессуары: это могут быть украшения, выполненные из блестящего металла, сумочка с мерцающим декором, обувь с глиттером.

Как выбрать легинсы

Если мы убедили вас в том, что с легинсами можно составить стильные комплекты, нужно выбрать подходящую пару. Этот предмет гардероба повторяет каждый изгиб тела и подчеркивает все несовершенства, поэтому стоит объективно оценить свою фигуру и надевать бесшовное белье. Для повседневной носки нужны легинсы из плотного материала. Укороченный вариант может визуально сделать вас ниже, поэтому его лучше избегать. Если рост позволяет, то можно создавать контрастные сочетания верха и низа. А сочетание близких по тону цветов сделает вас визуально выше и стройнее. Чтобы зрительно уменьшить нижнюю часть тела, стоит отдать предпочтение более темным цветам. Но это не означает, что выбор ограничен графитом, черным и горьким шоколадом. Подойдут все глубокие холодные цвета. Если объем необходимо увеличить, то, нужны светлые теплые оттенки. Отличной альтернативой могут стать джегинсы — они выполнены из более плотных материалов и нередко украшены декоративными элементами (заклепками, прострочкой, имитацией карманов), которые могут при правильном выборе отлично скорректировать фигуру. Другие стильные сочетания:

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