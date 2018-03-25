«Скромная дева»: Бейонсе показала сдержанный образ

36-летняя певица Бейонсе предстала перед поклонниками в благородном образе. Многочисленным фанатам понравилось элегантное платье, которое подчеркнуло женственность артистки. Но были и те, кто обратил внимание на округлившиеся формы звезды, которая в последнее время поправилась.

Знаменитая американская исполнительница Бейонсе поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На ее странице в Инстаграме можно увидеть, как жена рэпера Джей Зи , которого признали самым богатым на планете, позировала фотографам в изысканном наряде.

Бейонсе опубликовала снимки, показав себя в молочном платье с птичками и рюшами. Образ, который подписчики назвали сдержанным и чрезвычайно элегантным, знаменитость дополнила прозрачными туфлями, стильной сумкой и большим количеством украшений.

Что касается макияжа, то артистка решила сделать акцент на губы, накрасив их темной помадой. Фотографии Бейонсе понравились миллионам фанатов ее творчества. Они осыпали свою любимицу комплиментами. Недоброжелатели же решили упрекнуть мать троих детей в несовершенстве фигуры — она заметно поправилась, хотя и полной ее назвать мало кто решился: «Ой, какая милая, очень идет такой „прикид“! Это и по возрасту и по статусу ей подходит». «Бейонсе красавица, но набрала в весе, конечно». «Да, пора худеть, на диету!»

«Показала себя во всей красе, молодец!» «Ей 36 лет, понятное дело, что не та юная девушка из группы Destiny’s Child, какой она была ранее». «Скромная дева, неожиданно. Она как не полуголая обычно, так в каких-то замысловатых нарядах, а это — красиво».

Недавно в обществе обсуждали платье, в котором Бейонсе продемонстрировала «весенний образ». Злопыхатели сразу же обратили внимание на то, что наряд был подобран не по размеру и буквально «трещал по швам» на пышной фигуре певицы.