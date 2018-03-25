Жительница Ярославской области перевоплотилась в передаче «Модный приговор»

Жительница Рыбинска Анна Манжарова перевоплотилась на передаче «Модный приговор». Девушку критиковали за яркие и странные наряды, которые выглядели через чур вычурно и порой нелепо. У Анна интересная для женщины профессия — она помощник капитана на корабле.

На передачу Анну отправили друзья.

— На корабле её прозвали Анька-рулевая, — рассказали на передаче друзья девушки. — Она пытается привлечь к себе внимание безумными нарядами.

Анна оправдывалась: привыкла к форме, а к модным нарядам — нет.

В конце передачи девушка перевоплотилась на все сто процентов. После работы стилистов она выглядела женственно и красиво. Зрители сделали выбор в пользу профессионалов.