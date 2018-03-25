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Жительница Ярославской области перевоплотилась в передаче «Модный приговор»
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Жительница Ярославской области перевоплотилась в передаче «Модный приговор» 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Жительница Рыбинска Анна Манжарова перевоплотилась на передаче «Модный приговор». Девушку критиковали за яркие и странные наряды, которые выглядели через чур вычурно и порой нелепо. У Анна интересная для женщины профессия — она помощник капитана на корабле.
На передачу Анну отправили друзья.
— На корабле её прозвали Анька-рулевая, — рассказали на передаче друзья девушки. — Она пытается привлечь к себе внимание безумными нарядами.
Анна оправдывалась: привыкла к форме, а к модным нарядам — нет.
В конце передачи девушка перевоплотилась на все сто процентов. После работы стилистов она выглядела женственно и красиво. Зрители сделали выбор в пользу профессионалов.
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