12 вещей зеленого цвета для самой модной весны

Топ Простая футболка цвета гринери или рубашка с принтом станут отличными спутниками на весь весенне-летний сезон. Такие отлично подойдут под белые брюки или любимые джинсы. Из обуви выбирайте босоножки на тонком ремешке или мюли (можно другого яркого цвета).

Платье

Отправляясь на шоппинг к весне, не забудьте обратить внимание на платья зеленого цвета. Это могут быть однотонные трикотажные модели или интересные изображения флоры и фауны. Добавьте белые кроссовки или эспадрильи и отправляйтесь дышать свежим воздухом.

Юбка или брюки

Юбки-карандаш пережили грандиозное возвращение в наш гардероб. Носим такие с рубашками (как это делает Зендая) или белыми футболками. Отдавая предпочтение брюкам, выбирайте модели клеш или с широкими штанинами.

Комбинезоны и костюмы

А если вам, как и нам, лень по утрам придумывать себе образы, то купите себе костюм или ромпер — весь ансамбль будет придуман за вас. Останется только добавить аксессуары и сумку. Так просто!