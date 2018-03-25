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12 вещей зеленого цвета для самой модной весны
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12 вещей зеленого цвета для самой модной весны 

SNCmedia.ru 54 минуты назад
Топ  Простая футболка цвета гринери или рубашка с принтом станут отличными спутниками на весь весенне-летний сезон. Такие отлично подойдут под белые брюки или любимые джинсы. Из обуви выбирайте босоножки на тонком ремешке или мюли (можно другого яркого цвета).
Платье
Отправляясь на шоппинг к весне, не забудьте обратить внимание на платья зеленого цвета. Это могут быть однотонные трикотажные модели или интересные изображения флоры и фауны. Добавьте белые кроссовки или эспадрильи и отправляйтесь дышать свежим воздухом.
Юбка или брюки
Юбки-карандаш пережили грандиозное возвращение в наш гардероб. Носим такие с рубашками (как это делает Зендая) или белыми футболками. Отдавая предпочтение брюкам, выбирайте модели клеш или с широкими штанинами.
Комбинезоны и костюмы
А если вам, как и нам, лень по утрам придумывать себе образы, то купите себе костюм или ромпер — весь ансамбль будет придуман за вас. Останется только добавить аксессуары и сумку. Так просто!
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