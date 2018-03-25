Экстрасенсы выберут Императрицу Санкт-Петербурга

Участники знаменитого телешоу «Битва Экстрасенсов» станут членами жюри конкурса красоты «Императрица Северной столицы», который пройдет 8 апреля в городе на Неве.

Как сообщает MR7, отличительной особенностью этого конкурса станет то, что в нем примут участие женщины разных возрастов, обладающие всевозможными талантами.

10 участниц представят на подиуме эксклюзивные платья, сделанные своими руками. Финалистки подготовят общий танец, творческие номера и дефиле в свадебных платьях.

Организаторы отмечают, что практически все участницы конкурса обладают нестандартными «модельными» параметрами. Шоу пройдет в Санкт-Петербургском театральном центре.