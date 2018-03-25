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Экстрасенсы выберут Императрицу Санкт-Петербурга
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Экстрасенсы выберут Императрицу Санкт-Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 51 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Участники знаменитого телешоу «Битва Экстрасенсов» станут членами жюри конкурса красоты «Императрица Северной столицы», который пройдет 8 апреля в городе на Неве.
Как сообщает MR7, отличительной особенностью этого конкурса станет то, что в нем примут участие женщины разных возрастов, обладающие всевозможными талантами.
10 участниц представят на подиуме эксклюзивные платья, сделанные своими руками. Финалистки подготовят общий танец, творческие номера и дефиле в свадебных платьях.
Организаторы отмечают, что практически все участницы конкурса обладают нестандартными «модельными» параметрами. Шоу пройдет в Санкт-Петербургском театральном центре.
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