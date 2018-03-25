Почему женщины носят лифчики не того размера

Я носила лифчик неправильного размера уже много лет. И вы, скорее всего, тоже. Фактически, почти 80 процентов женщин по-прежнему носят плохо подходящие им бюстгальтеры. Почему это происходит и как все-таки найти тот лифчик, который действительно вам подойдет?

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Опрос 2008 года, проведенный производителем белья Triumph и опубликованный в журнале Chiropractic & Osteopathy, показал, что большинство женщин (80 процентов!) носят лифчики неправильного размера. Из этих женщин 70 процентов носят слишком маленькие бюстгальтеры и лишь 10 процентов носят слишком большие бюстгальтеры.

Это неудивительно, учитывая, насколько сложно найти привлекательные (или хоть какие-нибудь!) варианты большого размера. Victoria’s Secret предлагает бюстгальтера размерами до 90DDD с приятным разнообразием стилей и цветов, но этого не всегда достаточно. На самом деле этого вообще недостаточно. Многим женщинам нужны лифчики с охватом размером более 90 сантиметров под грудью. У многих масс-маркет магазинов же размерная линейка до сих пор заканчивается где-то на 80 сантиметрах.

Нет общего идеала в размере чашек

Когда дело доходит до размеров бюстгальтера, большинство женщин по-прежнему верят в идею о том, что чем больше, тем лучше — по крайней мере, когда дело касается размера чашки. Но они часто не понимают, что размеры чаши не равны размеру груди. Эта величина зависит от разницы между размером груди и грудной клеткой.

Это означает, что у кого-то с 75C чашка бюстгальтера все еще меньше, чем у девушки с размером 80C. Увеличение размера по обхвату может обеспечить правильную посадку для многих женщин, которые сталкиваются со слишком большим объемом чашки.

Некоторые женщины знают, что они носят неправильный размер бюстгальтера, но продолжают носить его. Исследование, проведенное журналом Ergonomics, показало, что женщины с более крупными размерами груди имеют тенденцию к еще большей ошибке при выборе размера бюстгальтера.

Ношение неправильного размера бюстгальтера может вызвать боль в груди и раздражение на коже. В исследовании, посвященном женщинам-наездницам и влиянию размера их бюстгальтера, 40% сообщили о боли в груди, а 59% сообщили по крайней мере о еще одной проблеме, связанной с размером белья. При этом мнение о том, будто бюстгальтеры неправильного размера вызывают рак молочной железы — миф.

Как найти бюстгальтер, который вам подходит

Прежде чем отказаться от бюстгальтеров или смириться с вечным дискомфортом, подумайте о том, чтобы попробовать профессиональную примерку и подгонку белья. Помощь профессионала может избавить вас от неудобных бюстгальтеров и неправильных размеров. Если помощь другого человека — не вариант, то вам помогут эти четыре совета.

Выберите лифчик, нижняя часть которого будет комфортной при установке крючков максимального размера. Там должно быть достаточно места, чтобы поместить два пальца между краем и спиной. Лифчики растягиваются по мере их ношения, поэтому в конце концов вы будете использовать второй и третий крючки.

Если ваши бретели бюстгальтера врезаются в плечи, попробуйте уменьшить размер в обхвате. Обхват и бретели работают вместе — и если вторые давят, значит, бюстгалтер не выполняет свою роль в подъеме и поддержке груди.

Грудь буквально «вываливается» с боковых или верхней части чаши лифчика? Попытайтесь бюстгалтер на размер побольше. И убедитесь, что вы надеваете лифчик, наклонившись, чтобы вся грудь оказалась в чашечках.

А как насчет «складок» на спине? Попробуйте примерить лифчик с большим обхватом. Многие женщины считают, что складки жирность означают, что их бюстгальтер слишком мал — и так действительно бывает. Но иногда случается, что из-за слишком большого размера нижняя часть лифчика ужасно выглядит на спине.

В то время как наука начала использовать 3D-сканеры, чтобы помочь в создании бюстгальтеров и подбирать идеальные размеры, это все еще не доступно каждой из нас. Если вы не готовы к профессиональной подгонке бюстгальтера, но все же хотите убедиться, что вы носите правильный размер бюстгальтера, возьмите сантиметр (тканевый). Затем используйте один из множества онлайн-калькуляторов, которые помогут вам определить идеальный размер.