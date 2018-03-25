«Синяки в тон платью»: Памела Андерсон выглядит уставшей на новых фото

50-летняя фотомодель и актриса Памела Андерсон вышла в свет в облегающем платье, которым подчеркнула стройную фигуру. Поклонники знаменитости похвалили ее за то, что она выглядит молодо и элегантно, а злопыхатели обсудили все несовершенства внешности. Они обратили внимание на «помятую» кожу звезды и даже разглядели у нее торчащий живот.

Мнения представителей общественности об актрисе и фотомодели Памеле Андерсон всегда были разными. Если поклонники, среди которых много мужчин, всегда направляли в адрес звезды «Спасателей Малибу» многочисленные комплименты, то недоброжелатели критиковали за откровенность и сексуальность, которую она всячески демонстрировала. На светское мероприятие The Global Gift Gala, которое состоялось в одном из музеев Мадрида, знаменитость пришла в атласном узком платье фиолетового цвета. По мнению хейтеров, оно подчеркнуло округлый живот Памелы. Их удивило и состояние лица артистки — на нем были заметны отеки и темные круги под глазами. Недоброжелатели посчитали, что Памела в который раз сделала косметические процедуры, чтобы как можно дольше выглядеть молодой и красивой.

В соцсетях обсуждают внешность красавицы, кумира миллионов телезрителей: «Постарела, печально». «Синяки в тон платью, специально подбирала?» «Красавица, мне бы так выглядеть в 50». «Стройная, где вы живот увидели, может, поела перед выходом в свет?» «Она идеальная, но видно, что уже 50 лет, а не 30». «Выглядит уставшей на новых фото, пора на отдых?»

Примечательно, что Андерсон долгое время предпочитает сдержанный макияж, который делает ее образ более свежим. Ее давно не видели с яркими стрелками и тенями, а также с красной помадой а-ля «женщина вамп». Поклонники считают, что Памеле очень идут нежные тона, которые подчеркивают ее черты лица. Она также не изменяет своей прическе — ее голову, как правило, украшают белокурые локоны, уложенные волной.

Негативно настроенные пользователи считают, что Памеле Андерсон не следует злоупотреблять пластикой, которая и так существенно изменила ее лицо.