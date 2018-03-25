Глубокое декольте и супермини: Хайди Клум пришла на премию Kids' Choice Awards в странном платье 

Хайди Клум, которая в последнее время выбирает все более откровенные наряды для выходов в свет, появилась на премии в блестящем платье с очень глубоком декольте. Нас однако смутила не грудь модели, а странный низ платья из черно-белых розочек.
Экс-солистка Spice Girls Мелани Браун, полюбившая блестящие прозрачные комбинезоны, снова продемонстрировала фигуру в одном из таких нарядов. Вместе с ней на дорожку вышли ее дочери — Мэдисон, Энджел и Феникс. Самой скромной звездой церемонии стала четырнадцатилетняя актриса Милли Бобби Браун, появившаяся на премии в джинсовых брюках и рубашке. Милли выиграла в номиинации «Любима телеактриса».
ПобедителиKids' Choice Awards—2018:
Любимый фильм — «Джуманджи: зов джунглей»
Любимый киноактер — Дуэйн Джонсон
Любимая киноактриса — Зендайя
Любимый анимационный фильм — «Тайна Коко»
Любимое телешоу — «Очень странные дела»
Любимый телеактер — Джейс Норман
Любимая телеактриса — Милли Бобби Браун
Любимый мультфильм — «Губка Боб квадратные штаны»
Любимая музыкальная группа — Fifth Harmony
Любимый певец — Шон Мендес
Любимая певица — Деми Ловато
Любимая песня — Shape Of You, Эд Ширан
Прорыв года — Камилла Кабелло
Любимый международный исполнитель — группа BTS Фото: eastnews