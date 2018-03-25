Как Демна Гвасалия стал любимым дизайнером Канье Уэста, Селин Дион и Ренаты Литвиновой?

В день рождения обладателя «модного Оскара» от CFDA и премии «Человек года» от Business of Fashion Демны Гвасалия рассказываем, как его бренд стал популярнее Chanel и Gucci, и кому нужны каблуки-зажигалки, футболка курьера и сумка IKEA за 2500 долларов.

«Духовный сын Мартина Марджелы» — так называли Демну за его нестандартные мысли, амбициозные идеи и любовь к бельгийскому модному дому. Именно там он оттачивал свое мастерство, сформированное за годы учебы в Тбилисском государственном университете и Королевской академии изящных искусств Антверпена. «Я научился деконструировать до совершенно нового, стал понимать, как выполняется каждая деталь, получил иное представление о создании вещей. И это до сих пор лежит в основе моего подхода к дизайну», — рассказывал Гвасалия о своей первой серьезной работе. В фэшн-лабораторию Maison (тогда еще Martin) Margiela Демна попал не только с багажом знаний, но еще и с огромным число постсоветских референсов. Всю сознательную жизнь он провел в Сухуми, где его окружали люди в военной форме: «Это ужасная одежда. Я пытался преобразить ее, к примеру, укоротив брюки, но это принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким как остальные». Отдушину Демна искал в гардеробе бабушки, которая перешивала вещи «как у всех» во что-то новое. «В то время у меня появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают свои образы», — рассказывал он.

Отсылки к личному можно найти в сегодняшних коллекциях Демны для Vetements — джинсах из разрозненных лоскутков ткани, широких армейских брюках, клетчатых «цыганских» сумках и платьях, будто бы нарытых в залежах «Уделки». Бренд Гвасалия делает не один — вместе с ним работает еще несколько анонимных дизайнеров, а также стилист Лотта Волкова и брат Гурам Гвасалия. Значки «солд-аут» на вещах, только что поступивших в мировые ритейлеры, дело рук как раз последнего — Гурам отвечает за финансовое состояние и маркетинговые аспекты компании. Интересно, что на ее создание денег у братьев не было — от кредитов они сознательно отказались: стартовый капитал Демна нарабатывал в Louis Vuitton , где делал женские коллекции сначала под руководством Марка Джейкобса , а потом — Николя Гескьера.

В октябре 2015 года советский человек Демна Гвасалия возглавил французский дом Balenciaga — тот самый, что одевал Жаклин Кеннеди и Мону вон Бисмарк и всячески противопоставлял себя уличному, массовому и «недорогому». Хлопнув коркой столетнего архива, дизайнер привнес в марку то, что так не любил Кристобаль — маскулинность, гранж и кислотные оттенки, но сделал это так, что самому основателю дома очень бы понравилось. ДНК Balenciaga осталось — в архитектурных формах пальто, спущенных на плечи куртках, пышных платьях-пирожных, сложно сконструированных приталенных жакетах и высоких ценниках (Демна умудрился продать даже бесплатный пакет для покупок!). Только теперь все эти вещи действительно удобно носить — Ренате Литвиновой на бэкстейдже спектакля «Вишневый сад» в МХТ, Ксении Собчак — на дебатах на федеральном канале, Мирославе Думе — на плаце у фотографов между показами, а Канье Уэсту — на репетициях хип-хоп концертов.

И Vetements, и Balenciaga сегодня называют «хайповыми» марками: за ними выстраиваются в очередь еще до релиза, их названия «принимают на грудь», а их кампейны обсуждают больше, чем «отрубленную» голову Gucci. Коллаборации первого с Tommy Hilfiger, Reebok, Levi’s, Juicy Couture и службой курьерской доставки DHL (как и худи с «Титаником» и обувь с каблуками-зажигалками), рекламируют Гоша Рубчинский и Селин Дион, а копипаст вторым сумки IKEA за 2500 доллалов стилизовал большинство прошлогодних съемок. Демна не видит в этом ничего предосудительного: если в 1950-х о популярности марки можно было судить по списку звездных клиентов, то в 2010-х о ней говорят хештеги и обратная связь. «Это просто вещи, которые что-то значат для нас: they speak to me, they speak to people I know, — объясняли братья Гвасалия. — Мы не стараемся быть cool, я не считаю, что мы cool. Я думаю о тех, кого знаю, думаю, что бы они надели, что бы носили, спрашиваю их об этом — так и появляются наши коллекции. И если то, что получается, коммуницирует с определенными группами людей, это большой комплимент для нас».

Демна дополняет: его бренды не только для знаменитостей ранга Земфиры, Рианны и Беллы Хадид , но и для обычных людей — семьянинов, школьников и даже дедушек. Своих клиентов «лицом» он показывает в кампейнах Vetements, снятых рядом с новой штаб-квартирой марки в Цюрихе, и перфомансах Balenciaga, увенчанных заголовком «Отцы на прогулке в Булонском лесу». Но главная заслуга дизайнера для нас не в этом: его вещи «говорят» с публикой о социальных проблемах, иронизируют на тему тяжелого люкса и призывают не стесняться не быть как все. Носить укороченные военные брюки, приторно-розовый костюм из плюша и браслет из разбитой бабушкиной чашки — who cares?

Фото: Instagram, Pinterest, архивы пресс-служб