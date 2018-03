Как Демна Гвасалия стал любимым дизайнером Канье Уэста, Селин Дион и Ренаты Литвиновой? 

«Духовный сын Мартина Марджелы» — так называли Демну за его нестандартные мысли, амбициозные идеи и любовь к бельгийскому модному дому. Именно там он оттачивал свое мастерство, сформированное за годы учебы в Тбилисском государственном университете и Королевской академии изящных искусств Антверпена. «Я научился деконструировать до совершенно нового, стал понимать, как выполняется каждая деталь, получил иное представление о создании вещей. И это до сих пор лежит в основе моего подхода к дизайну», — рассказывал Гвасалия о своей первой серьезной работе. В фэшн-лабораторию Maison (тогда еще Martin) Margiela Демна попал не только с багажом знаний, но еще и с огромным число постсоветских референсов. Всю сознательную жизнь он провел в Сухуми, где его окружали люди в военной форме: «Это ужасная одежда. Я пытался преобразить ее, к примеру, укоротив брюки, но это принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким как остальные». Отдушину Демна искал в гардеробе бабушки, которая перешивала вещи «как у всех» во что-то новое. «В то время у меня появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают свои образы», — рассказывал он.

И Vetements, и Balenciaga сегодня называют «хайповыми» марками: за ними выстраиваются в очередь еще до релиза, их названия «принимают на грудь», а их кампейны обсуждают больше, чем «отрубленную» голову Gucci. Коллаборации первого с Tommy Hilfiger, Reebok, Levi’s, Juicy Couture и службой курьерской доставки DHL (как и худи с «Титаником» и обувь с каблуками-зажигалками), рекламируют Гоша Рубчинский и Селин Дион, а копипаст вторым сумки IKEA за 2500 доллалов стилизовал большинство прошлогодних съемок. Демна не видит в этом ничего предосудительного: если в 1950-х о популярности марки можно было судить по списку звездных клиентов, то в 2010-х о ней говорят хештеги и обратная связь. «Это просто вещи, которые что-то значат для нас: they speak to me, they speak to people I know, — объясняли братья Гвасалия. — Мы не стараемся быть cool, я не считаю, что мы cool. Я думаю о тех, кого знаю, думаю, что бы они надели, что бы носили, спрашиваю их об этом — так и появляются наши коллекции. И если то, что получается, коммуницирует с определенными группами людей, это большой комплимент для нас».