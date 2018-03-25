Самые модные ботинки весны-2018: с чем носить берцы?

Изначально эта обувь была создана для военных, а название получила благодаря тому, что в ней надежно защищена от переломов берцовая кость. Британский обувной бренд Dr.Martens даже взял берцы за основу своих фирменных ботинок. Мартенсы, как их часто называют, отличаются прошивкой подошвы яркой желтой нитью. Сейчас берцы представлены в разнообразных цветах и оттенках, но неизменными остаются толстая подошва и высокая шнуровка.

На прогулку

Эта массивная обувь гармонично сочетается с юбками (включая джинсовые) и платьями. Если длина выше колена, то лучше надеть плотные колготки в тон. В качестве верха подойдет и лонгслив, и пиджак мужского кроя, и косуха. Из аксессуаров стоит выбрать среднюю или меленькую сумку через плечо.

В театр

Отважные девушки могут комбинировать берцы с верхней одеждой с меховыми вставками (но не с шубами) или крупными жилетами из овчины. Низ не должен бросаться в глаза, поэтому лучше остановиться на темных скинни или узких брюках.

В качестве гармоничной пары вы можете подобрать яркие пальто с меховыми карманами от дизайнера Маши Горячевой.

Пальто от Маши Горячевой, цена: от 29 000 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Пальто от Маши Горячевой, цена: от 37 000 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 На выставку

Выделиться из толпы также помогут длинный кардиган, шляпа и очки. Можно надеть платье-жилет крупной вязки поверх клетчатой рубашки и завершить наряд модным беретом. Контраст элегантного головного убора и грубой обуви только подчеркнет вашу женственность и хрупкость.

В торговый центр

Если к черным берцам душа не лежит, можно примерить модели цвета бургунди. Они с легкостью впишутся в ансамбли с самыми простыми вещами, например, со скинни и топом. Кроме того, лаковые модели этого благородного оттенка будут уместны даже в комплекте с толстовкой и брюками в спортивном стиле (которые в принципе не рекомендуется носить с берцами).

При составлении подобного образа поможет толстовка с карманами и воротником от магазина скандинавской одежды Trolls. Модель изготовлена из стопроцентного хлопка, разработана в Великобритании.

Толстовка в Trolls, цена: от 8 320 руб.

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Хочется еще больше цвета? Тогда советуем присмотреться к лимонным, голубым или пастельным ботинкам. Здесь важно не превратиться в клоуна, поэтому сочетаем только с простыми фасонами, тонами и тканями (никакого гороха, цветочных узоров).

На свидание

Малиновый, горчичный, оранжевый — все это гармонично смотрится на фоне громоздкой обуви. Важно: остальные вещи должны быть нейтральных оттенков.

На встречу с подругой

Если вы любите нестандартные фактуры, тогда модели из замши и бархата придутся вам по вкусу. Есть два варианта комбинирования такой обуви. Первый — создавать образ в оттенках одного цвета, второй — сочетать ее с вещами неброских цветов, которые стали классическими (тренч, косуха, юбка-карандаш).

Если вы все еще не приобрели прару стильных берцев, самое время сделать это в магазине обуви и аксессуаров Corsocomo. Ботинки воплощают в себе итальянское чувство стиля и высокое качество натуральной кожи.

Ботинки Corsocomo, цена: от 9 800 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Ботинки Corsocomo, цена: 9 800 руб. с учетом скидки 23%, заказать: +7 (800) 333-03-46 Узнайте больше о модных сочетаниях на весну:

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