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Шопинг в Милане не выходя из Baglioni Hotels: дизайнеры сами приедут к тебе
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Шопинг в Милане не выходя из Baglioni Hotels: дизайнеры сами приедут к тебе 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Сеть отелей Baglioni Hotels запустила для своих клиентов специальную программу Assoluto Signature Programme. Теперь каждый желающий может посетить частные концерты, фотосессии, художественные выставки, прокатиться за рулем итальянского автомобиля, изготовленного на заказ, и посетить лучшие рестораны и магазины. А в Милане в рамках этой программы гостей отеля ждет еще одно специальное предложение — Your private Via della Spiga.
Можно лично познакомиться с самыми известными представителями модных домов: дизайнеры, художники, мастера и портные расскажут о своем бренде и предложат лучшие новинки.
Нужно лишь выбрать 5 из 10 интересных марок, представленных в специальном списке, и встретиться с их представителями на бранче, сервированном в номере с видом на Милан. После бранча каждый представитель бренда проведет небольшую презентацию, разработанную лично для гостя, а все приобретенные вещи будут доставлены прямо в номер. Кстати, все это на память будут снимать профессиональные фотографы и операторы.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shoping-v-milane-ne-vyhodya-iz-baglioni-hotels-dizajnery-sami-priedut-k-tebe/
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