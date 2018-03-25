Из реалити-шоу — на подиум: как Кендалл Дженнер стала супермоделью

Молодая супермодель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных манекенщиц мира. Наряду с Джиджи и Беллой Хадид она стала подростковым кумиром и примером для подражания, сотрудничает с самыми именитыми дизайнерами и дефилирует на подиумах в лучших нарядах. Кто же такая Кендалл и как она стала моделью?

Кто такая Кендалл

Кендалл исполнилось 22 года, ее родители — олимпийский чемпион по легкой атлетике Брюс Дженнер (в 2015-м сделал каминг-аут как трансгендерная женщина и выбрал новое имя — Кейтлин) и бизнесвумен Крис Дженнер . У нее есть родная сестра Кайли и множество сестер и братьев со стороны матери и отца от других браков.

Кендалл прославилась как член семьи Кардашьян-Дженнер. Семья признана самой известной в мире, имеющей свое реалити-шоу, которое выходит на телевидении уже более десяти лет.

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

8 Янв 2018 в 2:32 PST Модельная карьера Кендалл

Модельную карьеру Кендалл начала строить в 14 лет, когда была уже известной участницей телешоу. Ее первым брендом был Forever 21, она снималась для подростковых журналов: OK!, Teen Vogue, TeenProm. Вместе с сестрой Кайли в 2011 году она стала посланницей журнала Seventeen, который назвал девушек звездными иконами стиля.

Harper’s Bazaar провозгласил Кендалл самой яркой представительницей движения Social Media Models, а Vogue — звездой эры Instagirl, потому что свою популярность она набирала при помощи соцсетей и фанатов в Instagram.

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

22 Ноя 2017 в 1:44 PST Первым для Кендалл стал показ бренда Sherri Hill, где она представляла коллекцию выпускных платьев. После этого она стала сотрудничать с самыми крупными мировыми дизайнерами. Весной 2014 года Кендалл дебютировала на Неделе моды: в Нью-Йорке демонстрировала новую коллекцию Марка Джейкобса , в Лондоне — Giles Deacon, а в Париже — Givenchy и Chanel

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

13 Сен 2017 в 4:39 PDT Не только модель

А еще Кендалл пытается найти себя и в других направлениях. Она признавалась, что ей нравится актерское мастерство, поэтому она продолжает сниматься в шоу о семье Кардашьян-Дженнер, а также участвовала в телепроектах «Топ-модель по-американски», «Дом DVF» и Ridiculousness.

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

6 Сен 2017 в 9:04 PDT В 2013 году Кендалл вместе с сестрой Кайли попробовала себя в роли дизайнера: магазин PacSun запустил их линию одежды Kendall&Kylie. У сестер есть свой бренд косметики, также они создавали сумки и обувь для Madden Girl (дочерней марки Steve Madden) и разработали с ювелиром Паскалем Майвардом новую коллекцию Metal Haven by Kendall&Kylie для Glamhouse.

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

29 Авг 2017 в 12:19 PDT Сестры Дженнер предстали и в качестве писательниц: в 2014-м вышел их фантастический роман Rebels: City of Indra, повествующий о жизни двух девушек, обладающих суперсилой.

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

18 Июл 2017 в 9:34 PDT Сейчас Кендалл регулярно участвует в крупных показах и считается самой востребованной моделью мира. У нее есть контракт с агентством The Society Manangement (который работает, например, с Андрианой Лимой), а также с Elite Paris и Elite London.

Читайте еще о жизни и секретах знаменитостей:

Майонез, вино и другие странные секреты красоты знаменитостей: неужели это работает?

Семь привычек голливудских звезд для здоровых и красивых волос

Селебрити 40+ открыли свои секреты здоровья