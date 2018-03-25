В Перми прошёл конкурс экологической моды «Эко-бум-2018»

25 марта на сценической площадке пермского дома народного творчества «Губерния» прошёл V международный конкурс экологической моды «Эко-бум-2018».

В этом году девиз фестиваля моды, стиля, красоты и экологии: «Фантазируй и мечтай! Экобренды создавай!». Свои работы представили 320 участников творческих коллективов из Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Добрянки, Звездного, Чайковского, Верещагино и Красновишерска. В жюри конкурса вошли представители индустрии моды и красоты, модельного бизнеса и хореографы.

Конкурсанты представили дизайнерскую одежду и предметы декора из вторичного сырья в нескольких номинациях: «Эксперимент», «Планета ЭКО», «Evolution», «Экологический видеоролик» и «Вторая жизнь вещей».

«Ежегодно в конкурсе активно выступают воспитанники детских садов. Например, коллективы из детских садов «АртГрад», № 238, № 4 из Звёздного участвуют уже несколько лет. Самым маленьким конкурсантам по 5 лет, а самые старшие участники из техникума профессиональных технологий и дизайна», — рассказала корреспонденту «Аиф-Прикамье» руководитель проекта Ирина Слотина.

В номинации «Эксперимент» зрители увидели коллекции одежды из бумаги, пластика, металла, полиэтилена и других материалов. В рамках номинации «Планета ЭКО» прошёл показ коллекций, сделанных из тканей: хлопка, льна, шерсти, шёлка. А также из природных материалов, например соломы, семян, зерна и морских ракушек. «Evolution» — это одежда и аксессуары, выполненные из искусственного меха и кожи. Во время следующего этапа «Экологический видеоролик» гости мероприятия увидели фильмы на тему защиты окружающей среды. В номинации «Вторая жизнь вещей» экодизайнеры представили аксессуары и предметы декора, выполненных из бросового материала. Например, материалами для осуществления творческих задумок стали использованные картонные упаковки и пластиковые бутылки.

По итогам экологического фестиваля лучшие участники конкурса удостоены званий лауреатов I, II и III степени, получили эксклюзивные дипломы и оригинальные кубки в виде женской фигурки, а также призы и подарки от партнёров конкурса. Как сообщили организаторы конкурса, в этом году впервые учреждены две премии. Приз получила участница, которая первая подала заявку и принимает участие в конкурсе более шести лет, а также приз вручили самой лучшей группе поддержки.

Кроме конкурсного просмотра все желающие могли принять участие в мастер-классах по дефиле, дизайну и современным танцевальным направлениям, увидеть выставку предметов декора из пластика и бумаги и посетить эко-спектакль «Ромашка, или последний цветок».

Напомним, что в 2017 году Гран-при завоевал театр моды «Нюанс» из Ивантеевки Московской области. За пять лет в конкурсе приняли участие коллективы с Украины, Армении, Казахстана, а также представители Зимбабве и Нигерии.