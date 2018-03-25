«Отныне меня не остановить»: гаитянка с серьезным заболеванием ноги стала известной моделью

28-летняя Берланж Пресилус родом из Гаити. Сейчас девушка живет в Канаде, где строит карьеру в модельном бизнесе. И это несмотря на то, что Берланж родилась с врожденным заболеванием одной ноги.

Берланж Пресилус имеет очень редкое заболевание — синдром Клиппеля-Треноне. На правой ноге у девушки увеличены кости и мягкие ткани, а также имеются многочисленные родинки и сильнейшее варикозное расширение вен.

Однако красивая внешность Берланж и большое желание стать моделью помогли девушке заключить контракты с такими известными брендами, как MAC, Samsung и Johnnie Walker. Во время съемок Пресилус прятала больную ногу, и все было хорошо. Но когда девушка решила показать себя такой, какая она есть, модельное агентство тут же прекратило с ней сотрудничество.

По словам Берланж, сверстники в детстве часто неадекватно реагировали на ее ногу. Некоторые из них смеялись над ней и даже считали, что ее конечность вот-вот отвалится. «Из-за этого я всегда чувствовала себя чужой. Моя нога мне самой казалась очень уродливой. И я всегда старалась носить длинную одежду», — рассказала девушка. После того как Пресилус приняла решение перестать скрывать свою ногу, она организовала собственную фотосессию, для которой снялась в открытой одежде.

А вскоре девушке поступило предложение поучаствовать в рекламе купальников в Сингапуре, а потом и другие модельные агентства стали зазывать Берланж к себе. По словам девушки, после того как она поменяла весь свой гардероб, ее жизнь изменилась в лучшую сторону. «Теперь я чувствую себя превосходно. Будто во мне есть что-то магическое, и отныне меня не остановить», — говорит девушка-модель. Берланж Пресилус очень хочет быть вдохновителем для тех, кто стесняется своих недостатков. Она завела страничку в Инстаграме, где регулярно опубликовывает свои фотографии, в том числе с другими женщинами, которые имеют определенные особенности своего тела.

А другая девушка, 27-летняя индонезийка Розалина Октавия, смогла снова ходить по подиуму и стать известной моделью с ампутированной ногой.