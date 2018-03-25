«Завидная женщина»: Юлия Барановская изумила публику дерзким нарядом

Откровенный наряд телеведущей Юлии Барановской стал сенсацией на церемонии вручения Brand Awards. Публика с восторгом отметила дерзкий выход теледивы, поощряя ее и в дальнейшем не прятать свою фигуру под строгими жакетами.

На днях в московском ресторане Backstage собралось немало российских звезд, желающих присоединиться к празднованию юбилейного вручения наград Brand Awards. Среди гостей не остались без внимания Юлия Ковальчук с супругом Алексее Чумаковым, внешний вид которых всполошил почитателей. Появление певицы Кати Лель также взбудоражило публику сети, поскольку, по мнению наблюдателей, артистка набрала в весе, и ее жакет не сходился на груди. Ведущими вечера же стали Евгений Жук и Юлия Барановская, которая вызвала изумление присутствующих своим дерзким платьем.

Для вечеринки Барановская выбрала роскошный наряд черного цвета с высоким разрезом и прозрачными вставками из кружева. Облегающее фигуру платье-русалка подчеркивало изгибы ее тела, а смелая демонстрация тела через кружево будоражила воображение. Ярко красный лак, выделенные глаза, несколько прядей, обрамляющих лицо — стоит ли удивляться, что этот выход Юлии был признан одним из самых смелых за ее карьеру на телевидении и удостоен множества восторженных отзывов от почитателей в сети.

«Какое красиво платье у Юли» «Воу-воу, полегче! Какой наряд!» «Ну наконец-то наша Юля показала себя во всей красе. Вечернее платье — огонь» «И стильно, и дерзко. Завидная женщина, однако» «Юлия, вы удивительная! Вам так хорошо в черных кружевах!»

Немало поклонников искренне удивляются тому, что такая элегантная и роскошная женщина самостоятельно воспитывает троих детей, и даже находит немало удовольствия от пребывания в своем шумном доме. Почитатели не перестают надеяться, что их кумир вскоре обретет и женское счастье, а некоторые даже надеются, что в семью Юлии вернется и ее бывший супруг. Впрочем, последнего, как честно призналась Барановская, она совершенно не ждет.