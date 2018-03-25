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Красные кожаные штаны и косуха: соблазнительная Полина Гагарина побывала на вечеринке
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Красные кожаные штаны и косуха: соблазнительная Полина Гагарина побывала на вечеринке 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
30-летняя певица Полина Гагарина продолжает свои эксперименты со стилем, примеряя самые неожиданные решения в одежде. На днях звезда пришла на столичную вечеринку в новом ярком образе, который произвел неизгладимое впечатление на ее поклонников.
Немало поклонников артистки Полины Гагариной позиционируют ее как нежную и воздушную девушку, чья цветущая красота достойна самого бережного обращения. А потому любая смена амплуа весьма будоражит публику сети, не привыкшую видеть своего кумира в новых образах. Впрочем, певица, похоже, находится в поиске нового стиля, а потому в последнее время нередко изумляет почитателей своими выходами в свет.
На днях артистка посетила вечеринку сети бутиков, приуроченную в честь 25-летия организации. На мероприятие Полина Гагарина нарядилась в нехарактерном для себя стиле, поразив всех облегающими кожаными ярко-красными штанами от модного бренда Louis Vuitton. К своему дерзкому и смелому образу Полина добавила косуху в тон и черные туфли на шпильке.
Почитатели не смогли пропустить такое преображение своего кумира и восхитились ее ярким образом, признавая, что в таком амплуа их «нежный цветок» практически не узнать. «Какой дерзкий стиль. Вы вся в коже» «Ого, Полина, вас не узнать!» «Красные кожаные штаны, что может быть соблазнительнее?» «Полюшка, какой наряд! Вам к лицу красный. А я вот не осмеливаюсь такие яркие цвета примерять» «Обожаю кожанки! В них всегда чувствуешь себя невероятно притягательной» «Дерзко. Жгуче. Вам идет»
А ведь недавно Полина приятно удивила поклонников совершенно другим стилем. Меха, черное платье и красная помада сделали из нее, по мнению почитателей, элегантную светскую львицу и роковую красотку.
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