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Кармен! Анна Семенович продемонстрировала фигуру в откровенном платье
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Кармен! Анна Семенович продемонстрировала фигуру в откровенном платье 

Passion.ru 44 минуты назад
Фото: Passion.ru
37-летнюю Анну Семенович по праву называют одной из самых сексуальных певиц на отечественной сцене. В своем Instagram Анна часто делится снимками, во всей красе демонстрирующими достоинства ее фигуры, и каждая фотография неизменно набирает большое количество лайков. «Как хочется танцевать босиком в песке на берегу океана ☀️ », — подписала певица новый снимок, на котором позирует в платье с глубоким декольте и высоким разрезом.
«Ууу ого го ах какая Красивая, а платье просто супер, а этот разрез, а декольте, ах какое же очарование, ух», «Ммммм…Кармен!красивая! Всегда на позитиве! Добра тебе и всех благ! Умничка!», «Вау!сексуальна! Соблазнительно! Представляю как у мужчин слюни текут», «Сногсшибательная», — фолловеры не скупились на комплименты. Однако, нашлись и те, кто посоветовал Анне выбирать более скромные наряды.
Напомним, многие пользователи Сети критикуют Анну Семенович за чрезмерное использование фотошопа. По мнению подписчиков, певица слишком сильно ретуширует свои снимки, прежде чем поделиться ими в Instagram. Например, критике подверглась фотография певицы в купальнике — комментаторы обратили внимание на неестественный изгиб руки Анны.
Фото: instagram
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