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Серена Уильямс учредила собственный косметический бренд
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Серена Уильямс учредила собственный косметический бренд 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Известная американская теннисистка Серена Уильямс собирается всерьез заняться развитием своего бренда Aneres, название которого является зеркальной анаграммы ее имени. После одежды дизайна спортсменки она также решила выпускать линию косметики.
Косметические средства под маркой Aneres будут в первую очередь направлены на уход за лицом и телом женщин, сообщает TMZ. Кроме того в рамках бренда будет линия декоративной косметики. Стоит напомнить, что одежду собственного дизайна темнокожая Серена выпускает с 2003 года.
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