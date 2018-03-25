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«Одни скулы и остались»: похудевшая Юлия Снигирь обеспокоила внешним видом
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«Одни скулы и остались»: похудевшая Юлия Снигирь обеспокоила внешним видом 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В последнее время поклонники актрисы Юлии Снигирь бьют тревогу, поскольку ее внешний вид вызывает у них беспокойство. И на недавнем мероприятии, которое звезда почтила своим присутствием, внимание публики было обращено на ее заостренные скулы и бледное лицо.
Фанатов 34-летней актрисы театра и кино Юлии Снигирь очень беспокоит ее внешний вид. Поклонники в последнее время только и делают, что обсуждают ее чрезмерную худобу, заверяя, что знаменитость уже больше похожа на подростка. Впрочем, саму Юлию это обстоятельство, похоже, совершенно не беспокоит и она с удовольствием демонстрирует свои точеные скулы, которые теперь заметно выделяются на фоне ее исхудавшего лица.
На днях в музее современного российского искусства АРТ4 состоялась презентация по случаю запуска нового бренда женской одежды MUZA и первой коллекции «Даниил Хармс». А поскольку в рекламной кампании коллекции снялась Юлия Снигирь, то никто не удивился, увидев ее в числе гостей мероприятия, однако внешний вид звезды опечалил почитателей. Измождённое бледное лицо и заостренные скулы, по мнению фанатов, сильно преобразили красивое лицо актрисы, а серый наряд лишь подчеркнул недостатки ее новой внешности.
«Платье у Снигирь жуткое, лицо — только любоваться, хотя там одни скулы и остались» «Снигирь зря так исхудала и щеки накачала, диспропорция лица получилась» «Снигирь еще похудела?» «Какой пуританский наряд у Снигирь, подчеркивает ее худобу» «Екатериной она выглядела бесподобной! И влюбила в себя весь класс мужчин! Очень жаль, что так сильно похудела»
Впрочем, несмотря на внешний вид, актерский талант Юлии Снигирь действительно впечатляет. После выхода сериала «Кровавая Барыня», в котором актриса сыграла главную роль, немало поклонников отметили, что никак не могут отделаться от ощущения, что Юлия во многом действительно похожа на Салтыкову, настолько ярко и правдоподобно Снигирь сумела изобразить состояние души своей героини.
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