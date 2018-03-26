Как носить розовый и не выглядеть глупо

Розовый цвет в этом сезоне перестал быть уделом миллениалов, несмотря на то, что самый популярный оттенок называется как раз millenial pink. Носить розовые вещи можно смело в любом возрасте, главное, делать это правильно. И все-таки стоит избегать платьев принцессы и излишне конфетных аутфитов.

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Начнем с простого! Мечтаете вернуть в вашу жизнь розовых красок, но облачаться в розовый свитер страшновато? Подберите к любому аутфиту (конечно, учитывая гамму) розовую сумочку или же модные ботильоны оттенка фуксии. Как только привыкните, переходите к розовой верхней одежде, но исключительно в сочетании с темными неброскими оттенками, а затем можно, например, научиться носить розовые юбки или брюки.

Учитесь равновесию

Однако во всем нужно знать меру! Надевая вызывающие вещи, придерживайтесь правила: чем проще фасон, тем лучше. Лучше всего для экспериментов с розовым подходят прямые пальто, скромные худи, миди-юбки и тренчи. Розовые рубашки и свитеры носите исключительно с джинсами или серыми брюками палаццо. Кстати, в этом сезоне допустимо сочетание розового и красного или оранжевого, но такие образы больше идут совсем молоденьким девушкам. А дамам за 30 лучше ограничиться одним цветовым акцентом. Или же миксовать розовый с лавандовым или голубым.

Тщательно подбирайте оттенок

Существует заблуждение, что розовый идет всем. Но это не так, если не сделать поправку на различные оттенки. Например, фуксия делает бледную кожу еще бледнее, пыльно-розовый усугубляет проблемы серой кожи, коралловый визуально усилливает покраснения, а вот конфетно-розовый добавляет коже свежего сияния. То, как будет смотреться на вас розовый цвет, зависит от количества красного или синего пигмента. Более насыщенные, близкие к фиолетовому оттенки больше идут брюнеткам, приглушенный серые — шатенкам, а милые розовые, что неудивительно, блондинкам. Впрочем, единого рецепта не существует — и вам просто нужно найти свой персональный розовый цвет методом проб и ошибок.

Не бойтесь total look'ов

Образ, составленный полностью из вещей розового цвета — это вовсе не кич, а тренд! Во-первых, нежный цвет украдет у вас визуально несколько лет, во-вторых, грамотно подобранные фасоны и аксессуары не позволят никому обвинить вас с излишней романтичности, а вот женственности добавят. Итак, хит сезона — брючный костюм насыщенного розового цвета, однако речь идет не о вызывающей фуксии.

Не хочется яркости?