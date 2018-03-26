Хит сезона: 10 сумок, без которых не обойтись этим летом

Какая женщина не любит обувь и сумки? Наверно, такую не найти! Желание скупить все экземпляры в хорошем магазине, знакомо каждой. А если, появляются новинки, которые подогреваются красивыми рекламными кампаниями, и то и дело мелькают с экранов мониторов, телевизоров и билбордов, желание заиметь хотя бы одну такую же, усиливается вдвойне. Хит сезона: 10 сумок, без которых не обойтись этим летомВ этом году, как никогда будут популярны поясные сумки. Когда-то давно, они уже были на пике своей славы, но как-ни странно, они прижились, лишь только у продавцов на рынках. Одинаковой формы, без особых фантазий и выдумок, они крепко-накрепко закрепились за ними. Но сейчас, совсем другая история. Практически каждый дизайнер в этом году представил сумочки, которые крепятся на поясе. От их великого разнообразия форм, цветов и материалов разбегаются глаза. Мы выбрали 10, на наш взгляд, самых интересных моделей. Их можно носить как с брюками, так и с юбками и платьями. Используя их вместо ремня, можно умело подчеркнуть талию. Поэтому помимо удобства, эти сумочки еще могут гармонично вписаться в ваш образ. Читайте также: Модные тренды: 10 популярных плащей, которые вернулись к нам из прошлого Модные тренды: обувь, которая будет популярна этим летом