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Модные тренды: юбки, брюки, платья с лампасами
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Модные тренды: юбки, брюки, платья с лампасами 

Fraufluger.ru 29 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Спортивный шик, стиль активно продвигаемый в массы сестрами Хадид и Рианной, пришелся по вкусу модницам по всему миру. Мы получили возможность смело сочетать бомберы с вечерними платьями, а брюки с лампасами настолько прочно вошли в наши гардеробы, что в них теперь можно ходить не только в ближайший магазин за хлебом, но и смело отправляться на выставку или в ресторан. Модные тренды: юбки, брюки, платья с лампасамиСоздать стильные образы с брюками с лампасами крайне легко,
здесь дело будет ограничиваться только вашим воображением и любовью к  экспериментам. Для прогулки по городу, которая не призывает вам выглядеть
официально и строго, добавьте к таким брюкам кроссовки. Чтобы наряд все же  соответствовал принципам спортивного шика, то разбавьте все спортивные элементы
блузкой и клатчем.
В офисе от нас все же ожидают более сдержанного стиля, но  это не повод покорно завязывать волосы в тугой узел и облачаться в строгие
костюмы. Брюки с лампасами будут гармонично смотреться в офисе в компании
стильного жакета и пары любимых туфель.
Для вечерних выходов незаменимыми в дополнении к брюкам с  лампасами будут все те же каблуки, блузки, а в качестве аксессуаров можно взять
тренд сезона — поясную сумку.
Брюки с лампасами пришли к нам из гардероба военных и  спортсменов, и заметно эволюционировали в угоду моде. Сейчас помимо привычных
брюк можно найти юбки, комбинезоны и платья с лампасами.
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