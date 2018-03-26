«Разрез неудачный»: наряд Ляйсан Утяшевой не произвел впечатления

Спортсменка Ляйсан Утяшева уже давно ведет публичную жизнь и не раз украшала своим присутствием различные мероприятия. Однако ее платье для похода в Большой театр показалось почитателям слишком грубым и простым для изящной светской львицы.

На днях на исторической сцене Большого театра совместно с Гамбургским балетом была показана постановка легендарного балетмейстера Джона Ноймайера Анна Каренина » по мотивам одноименного романа Льва Толстого . В числе зрителей в Большой театр пришла и спортсменка Ляйсан Утяшева, выбрав для мероприятия простое черное платье, которое крайне огорчило ее поклонников своей невыразительностью.

То ли дело в неудачных фотографиях, то ли в особом восприятии почитателей, однако фактура ткани платья показалась фанатам крайне грубой и непривлекательной. И хотя высокий разрез наряда позволил Ляйсан продемонстрировать свои ноги во всей красе, поклонники обратили внимание, что ткань некрасиво топорщится в области груди. Да и в целом строгие наблюдатели отметили, что наряд создает впечатление дешевого изделия, которое не пристало носить представителю высшего общества.

О своем разочаровании таким промахом со стороны Ляйсан Утяшевой пользователи сети вдоволь высказались в комментариях, сетуя, куда же делся изысканный вкус теледивы. «Нормально одеться не могла?» «Тяжелая ткань и разрез неудачный» «Наряд простоват как-то, и грубо выглядит» «Ляйсан тут колхозницу напоминает, которая единственное вечернее платье выгуливает»

Впрочем, это не первый наряд Ляйсан, чья ткань и фактура вызывают удивление у пользователей сети. К примеру, ранее телеведущая блеснула ярко-синим кожаным платьем, которое точно так же озадачило почитателей своей нелепостью и безыскусностью.