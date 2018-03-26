Модный провал: Боня надела платье не по размеру

Похоже, светская львица разучилась подбирать одежду.

Виктория Боня славится своими откровенными нарядами. А они не всегда бывают уместны. Например, на церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards 2018 в Монако наша модель стала единственной, кто пришел на светское мероприятие в экстремально коротком «голом» платье, да еще и с одним обнаженным плечом. А вместо лодочек на шпильке или изящных босоножек российская звезда надела светлые ботфорты.

Может быть, шквал критики от поклонников заставил ее, наконец, пересмотреть свой гардероб? В один из лондонских ресторанов Вика пришла, как настоящая леди, в белом скромном и очень элегантном платье. Никаких вырезов и декольте: ни сантиметра обнаженного тела.

Правда, и тут поклонники остались недовольны. Наряд Боне был явно мал, и подчеркнул все складочки на животе.

Ну, а несколькими часами ранее Боня показала не совсем удачное летнее пальто. Оно, напротив, было велико звезде на пару размеров. Можно было бы списать все на модный нынче оверсайз, но для этого тренда у пальто слишком строгий крой. «Снова одежда не по размеру», — огорчились фолловеры.

Может быть, причина такого выбора одежды в том, что Боня вновь начала поправляться? В последнее время вес звезды «летает» туда-сюда как на качелях. То Виктория объявляет, что не выйдет из спортзала, пока не сбросит все набранное за зиму, и худеет настолько, что с нее сваливаются джинсы. То вновь делится с подписчиками фото шикарного завтрака: круассаны и прочая выпечка, жареные колбаски, джем…

Как бы то ни было, многие фолловеры все же в очередной раз восхитились красотой своей любимицы. Но все-таки порекомендовали ей осмотрительнее подходить к выбору нарядов и брать пример хотя бы со своей подруги Хоффит Голан.

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