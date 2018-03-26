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Вирджил Абло назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton
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Вирджил Абло назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton 

The Blueprint 37 минут назад
Фото: The Blueprint
Вирджил Абло — основатель и креативный директор марки Off-White — возглавит мужскую линию Louis Vuitton.
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