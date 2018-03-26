«Умеет достойно выглядеть»: Гвинет Пэлтроу продемонстрировала идеальный стиль

Знаменитая американская актриса и певица Гвинет Пэлтроу накануне стала настоящей звездой на одной из светских вечеринок солнечного Лос-Анджелеса, на которой она появилась в элегантном бирюзовом платье с глубоким декольте.

На днях в Лос-Анджелесе состоялся торжественный ужин, организованный модным журналом The Hollywood Reporter и Jimmy Choo. Во время закрытой светской вечеринки чествовали стилистов, которых по праву можно считать «серыми кардиналами» индустрии капризной и переменчивой моды, ведь именно они стоят за самыми роскошными или же самыми провальными образами мировых знаменитостей, диктуя тем самым свои правила в выборе стиля всей мировой общественности.

Не могла обойти вниманием такое мероприятие и оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу. 45-летняя блондинка появилась на публике в элегантном бирюзовом платье от Carolina Herrera. Глубокий V-образный вырез наряда изумительно подчеркнул не только красивую форму груди, но и изящные плечи актрисы. Завершить яркий образ звезды помогли полупрозрачные ботильоны Jimmy Choo, идеально гармонирующие с черным поясом.

Поклонники пришли в восторг от удивительного чувства стиля и детально продуманного образа актрисы. «Идеальная, как всегда» «Голубой цвет всегда шел блондинкам» «Вот кто умеет достойно выглядеть! Причем всегда» «Красавица! Очень нравится платье» «Просто и со вкусом» К слову, отметим, что стилист Гвинет Пэлтроу Элизабет Зальцман была удостоена почетного второго места в списке лучших голливудских стилистов.