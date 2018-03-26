Челябинская студентка в Индии борется за звание самой красивой девушки мира

Челябинская студентка журфака ЧелГУ Екатерина Евдокимова выбрана претенденткой от России на участие в международном конкурсе красоты Miss Supermodel Worldwide. Девушка отправилась в Индию, куда съехались представительницы более 50 национальностей.

В 2015 году шестнадцатилетняя Екатерина завоевала титул «Мисс Поволжья», а теперь соревнуется наравне с супермоделями со всего мира. При отборе учитывались не только внешние данные, но и умение себя презентовать.

— В течение двенадцати дней с 15 по 25 марта девушки будут участвовать в фотосессиях, готовиться к показам, также их ждут экскурсии и мероприятия, — рассказали организаторы конкурса.

В финале модели покажут себя во всей красе: продефилируют в купальнике, вечернем платье и народном костюме. Победительницу объявят уже завтра, 27 марта.