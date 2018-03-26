Где учиться моде? 7 онлайн-курсов, которые можно пройти этой весной

Образование в сфере дизайна, фэшн-фотографии, стайлинга и имиджмейкинга можно получить, сидя на диване. Мы нашли эффективные интернет-курсы — от Марка Джейкобса , Дианы фон Фюрстенберг, экс-редактора Vogue и самого известного историка моды в Петербурге.

Create your own trends («Создание трендов») На той же платформе MasterClass есть курс от дизайнера Марка Джейкобса, который избавил гранж от сальности и беспорядка, сделав его синонимом слов «тренд» и «кутюр». Теперь Марк учит делать моду из воздуха любого желающего: 18 уроков показывают путь от минутного вдохновения до зарисовки, от конструкторских техник до готового фэшн-продукта. Дизайнер разбирает каждый аспект работы на личном примере, карьере в Louis Vuitton и архивах собственной марки — все это также за 90 долларов за курс, после которого вы сможете сдать любой тест и по моде, и по английскому.

«История моды» Для тех, кто испытывает трудности перевода, есть видео-лекции историка моды, преподавателя СПбГУ, консультанта по костюмам фильма «Довлатов» и нашего колумниста Мэган Виртанен. Ее фэшн-ликбез делится на девять уроков: «Мода на киноэкране Советского союза», «Язык одежды: символика волос», «История траурного платья», «Советская свадьба, 1917-1991» и другие, каждый из которых стоит 600 рублей, доступен к просмотру несколько раз в течение суток, призван восполнить пробелы в понимании моды и научить другому взгляду на привычные вещи.

Fashion Styling and Image Making («Стайлинг и имиджмейкинг») Девушкам и парням с амбициями стилиста подойдет курс от Люсинды Чемберс, бывшего директора британских Vogue и Elle . Он длится 10 часов и делится на 6 больших лекций о составлении мудборда, выбора креативной команды, съемочном процессе, взаимоотношениях с брендами и работой со звездами. В курс стоимостью 195 долларов также включены глоссарий стилиста, ссылки на дополнительную литературу и тесты на проверку полученных знаний — по итогам ученик получает сертификат Business of Fashion Education, который можно гордо добавить в портфолио.

Design Your Brand («Разработка бренда») До следующего проекта «Новые имена в моде» год: создать бренд за это время можно под руководством Дианы фон Фюрстенберг. Главный специалист по платьям, выстраиванию связей со знаменитостями и воспитанию нового поколения дизайнеров (свой бренд она передала Джонатану Сондерсу ) учит моде с нуля посредством 18 видео-лекций. «Я провела перед камерой три дня подряд и надеюсь, записанные уроки всем понравятся — режиссер, например, даже расплакался. Я постаралась объяснить то, как начать путь в индустрии моды, как справляться с трудностями и не терять голову от успеха. О том, что клиент — это главное. Я рассказала и о бизнесе, и о жизни. Так что каждый найдет что-то свое. Хотя я сама учусь чему-то новому каждый день. Знания сегодня — это новая валюта» — комментирует курс Диана.

«Fashion Startup: как проверить и просчитать бизнес идею» Аналог курсу Дианы фон Фюрстенберг, но на русском языке можно найти на сайте Fashion Factory School. Консультант по бизнес-процессам Юлия Кудрявцева , сооснователь московского бренда Hadley Bags Юрий Воеводко и предприниматель-финансист Александр Афанасьев расскажут о том, как превратить идею в бизнес, сколько денег нужно на ассортимент и рекламу, и через какое время окупится стартап — 9 занятий, разбитых по четырем блокам, пройдут с 14 по 29 апреля онлайн (36 000 рублей) или очно (39 000 рублей) и рассчитаны на средний уровень подготовки слушателя. В качестве бонуса каждый получает сертификат, материалы лекций, скидку на следующий курс и личные контакты преподавателей.

Курсы по моде от study.com Бесплатные курсы на английском языке можно найти на платформе study.com. «Мода эпохи Великого Гэтсби», «Секреты успеха бренда Zara», «Вся история французской моды», «Производство экологичной одежды» и «Как сделать первый модный показ?» — одни из десятков лекций, которые можно посмотреть путем простой и быстрой регистрации.