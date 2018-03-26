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The Weeknd выпустил весеннюю коллекцию мерча
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The Weeknd выпустил весеннюю коллекцию мерча 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Канадский рэпер выпустил весеннюю коллекцию «2018 Release 001», посвященную своему творчеству. В линейку, выполненную в оранжево-черной цветовой палитре, вошли 13 предметов, в том числе футболки с графическими принтами, худи, фланелевые рубашки, лонгсливы, спортивный костюм и кепки. Многие из образов, представленных к лукбуке лимитированной коллекции, дополнены белыми кроссовками на толстой подошве. Это модель спортивного бренда Puma, с которым The Weeknd сотрудничал в 2017 году.
Весенняя коллекция мерча уже поступила в продажу в официальный онлайн-магазин рэпера. Ценовой диапазон изделий: $28 — $72.
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