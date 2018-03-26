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Miu Miu выпустили капсульную коллекцию футболок
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Miu Miu выпустили капсульную коллекцию футболок 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Итальянский бренд выпустил капсульную коллекцию футболок, посвященных циклу короткометражных фильмов Miu Miu Women’s Tales. В лимитированную линейку вошло белые футболки с 15 вариантами принта — кадра из видеорассказа — по одному на каждый вышедший эпизод. Приобрести изделия можно будет в избранных бутиках Miu Miu, а также в официальном онлайн-магазине марки.
Напомним, проект Women’s Tales был придуман Миуччей Прада, креативным директором Miu Miu, в 2011 году. С тех пор вышло 15 короткометражек о женщинах и женственности в XXI веке. Режиссером последней из них, получившей название «Hello apartment», стала актриса Дакота Фаннинг. Автором сценария выступила номинантка на премию «Золотой глобус» Лиз Ханна.
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