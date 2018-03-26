Miu Miu выпустили капсульную коллекцию футболок

Итальянский бренд выпустил капсульную коллекцию футболок, посвященных циклу короткометражных фильмов Miu Miu Women’s Tales. В лимитированную линейку вошло белые футболки с 15 вариантами принта — кадра из видеорассказа — по одному на каждый вышедший эпизод. Приобрести изделия можно будет в избранных бутиках Miu Miu, а также в официальном онлайн-магазине марки.