18-летняя пермячка выступила на Неделе моды в Москве

Жительница Перми Анжелика Вог вышла на подиум Недели моды, которая проходила в Москве 20-25 марта. Это был первый крупный показ 18-летней девушки. На нем она представляла марку одежды La Redoute, которая продается по каталогам и через интернет.