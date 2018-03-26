18-летняя пермячка выступила на Неделе моды в Москве 

Жительница Перми Анжелика Вог вышла на подиум Недели моды, которая проходила в Москве 20-25 марта. Это был первый крупный показ 18-летней девушки. На нем она представляла марку одежды La Redoute, которая продается по каталогам и через интернет.
Публикация от La Redoute Russia👗 (@laredoute_russia) 24 Мар 2018 в 1:47 PDT — Анжелика — выпускница нашей модельной студии, раньше она принимала участие в модных показах в Перми. В таких крупных событиях, как Неделя моды в Москве раньше не участвовала, — рассказала 59.ru директор пермского модельного агентства Great Model Эльвира Зайцева. — У Анжелики очень яркая, необычная внешность, поэтому у нее есть все шансы повторить свой успех на Неделе моды в будущем. Помимо Анжелики, на Неделю моды в Москву ездили еще три воспитанницы Great Model, но пока не известно, удалось ли им пройти отбор и поучаствовать в показах. Ранее пермская модель Наташа Поли снялась в ретро-фотосессии для итальянского Vogue.